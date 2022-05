PLS - PENARD LE SAMEDI: Les Bouchées doubles: Mamma mia ce Zucchini Boat !

Ciao a tutti ! Aujourd’hui dans cette rubrique des «Bouchées doubles» de Pénard Le Samedi, notre cuistot Noël revisite à sa sauce le Zucchini Boat ! Une recette simple, rapide et tellement appétissante!



On commence par notre sauce tomate :



• Coupez vos tomates en 4 et déposez-les dans votre plat à four.



• Ajoutez du thym, du romarin, de l’ail et de l’huile d’olive à votre convenance.



• Placez votre plat au four pendant 15min à 200°.



• Coupez la têtête et le cucul de vos courgettes et coupez ensuite vos courgettes en deux.



• À l’aide d’une cuillère, creusez légèrement l’intérieur de vos courgettes. (Conservez ces parures de courgettes pour notre sauce !)



• Coupez par la suite une fine ligne au dos de vos courgettes pour éviter qu’elles basculent lorsqu’elles seront ensuite remplies. C’est la quille de vos bateaux courgettes les amis !



• Placez vos courgettes dans un autre plat à four et déposez à l’intérieur de celles-ci des lardons (si vous n’êtes pas végétarien).



• Sortez vos tomates du four et placez-les dans votre mixeur avec son jus et les parures de courgettes.



• Ajoutez du sel et mixez le tout.



• Ajoutez votre sauce tomate à l’intérieur de vos bateaux courgettes.



• Ajoutez ensuite des tranches de mozzarella di bufala, assaisonnez de sel et de poivre et placez votre plat au four à 200°. Le temps que la mozzarella di bufala fonde de plaisir.



• Il ne vous reste plus qu’à sortir votre plat du four et de dresser vos zucchini boats dans vos assiettes !



Et buon appetito amici ! Et à très vite pour une nouvelle recette ! Arrivederciiiii !

(Video: 20Minutes/Mediaprofil)