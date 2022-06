PLS - PENARD LE SAMEDI: Les Bouchées doubles: Olé amigos ! Le gaspacho au chorizo!

Dans cette rubrique des «Bouchées doubles» de Pénard Le Samedi, notre chef cuistot Noël revisite à sa sauce le Gaspacho avec du chorizo ! Une recette simple, rapide et parfaite pour vos apéros d’été !



Recette :



• Déposez vos lamelles de chorizo dans une poêle et laissez-les griller



• Réservez les lamelles de chorizo et conservez également l’huile présente dans votre poêle



• Découpez vos tomates charnues, placez-les dans votre mixeur et mixez une première fois. (Une tomate = une personne)



• Découpez ensuite un demi-poivron, un tiers de concombre, quelques feuilles de basilic et placez le tout dans votre mixeur



• Ajoutez de l’ail mariné (ail qui a mariné dans de l’huile : moins agressif, plus facile à digérer et se conserve très bien au frigo)



• Ajoutez également 3 cuillères à soupe de vinaigre de balsamique blanc, un bout d’échalote, du sel et l’huile de chorizo conservé précédemment



• Ajoutez enfin vos morceaux de pain (une tranche pour deux tomates) et mixez le tout



• Une fois bien mixé, vous pouvez enfin dresser votre gaspacho à votre guise et le dévorer sans modération !



Bon ap’ les amis et à très vite pour une nouvelle recette ! Saluuuut !

(Video: Vidéo: 20Minutes/Mediaprofil)