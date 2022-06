PLS - PENARD LE SAMEDI: Les Bouchées doubles: Retour en enfance avec le bavarois aux fraises!

Dans cette rubrique des «Bouchées doubles» de Pénard Le Samedi, notre chef cuistot Noël, revisite une recette de son enfance : le bavarois aux fraises! Une recette simple, rapide et légère pour vos desserts de l’été!



Recette :

• Laissez tremper vos 10g de feuilles de gélatine dans de l’eau très froide

• Ajoutez vos 300g de fraises au mixeur ainsi que la quantité de sucre de votre choix et mixez

• Ajoutez 100g de crème puis mixez à nouveau quelques secondes.

• Pressez un demi-citron vert dans votre masse et mixer une nouvelle fois.

• Sortez votre gélatine de l’eau, évacuez l’eau à l’aide de vos mains et laissez-la fondre dans une poêle (thermostat 1)

• Une fois la gélatine fondue, versez-la dans votre masse de fraises tout en mixant le tout.

• Découpez des morceaux de fraises et déposez-les dans le fond de vos récipients.

• Ajoutez si vous le souhaitez quelques gouttes de jus de citron vert.

• Versez votre masse de fraises dans vos récipients et réservez-les au frigo pendant 4h.

• Il ne vous reste plus qu’à dresser et à vous régaler de cette merveille!



Bon ap’ les amis et à très vite pour une nouvelle recette! Saluuuut!

(Video: Video: Vidéo: 20Minutes/Mediaprofil)