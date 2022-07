PLS - PENARD LE SAMEDI: Les Bouchées doubles: Yattaaaa! Les nouilles à la sauce Yakisoba ! やった

Dans cette rubrique des «Bouchées doubles» de Pénard Le Samedi, notre chef cuistot Noël revisite à sa façon les Nouilles à la sauce Yakisoba ! Une recette simple, rapide et délicieuse ! Alors à vos kimonos et vos fourneaux !



On commence par la Sauce Yakisoba :



Ajoutez dans votre récipient une dose de sauce worcester et une dose de sauce huitre, puis une dose de sauce soja, une dose de ketchup et une demi-dose de sucre!

Mélangez et votre sauce est prête! (la sauce peut se conserver un mois au frigo)



La recette :



Laissez bouillir vos nouilles dans de l’eau à ébullition pendant 4min!

Rincez-les ensuite à l’eau froide!

Mettez-les de côté dans un récipient et mélangez-les avec de l’huile de sésame pour éviter qu’elles collent!

Mettez de l’huile de sésame dans une poêle, ajoutez vos morceaux de tofu, une gousse d’ail et laissez tout ça dorer!

Une fois doré, réservez le tout dans un bol

Ajoutez un œuf dans votre poêle, brouillez-le puis ajoutez vos oignons nouveaux!

Ajoutez du chou chinois, mélangez le tout et laissez mijoter à feu moyen!

Ajoutez des lamelles de carotte, un demi oignon, de l’huile de sésame, de la coriandre et mélangez!

Ajoutez vos nouilles, vos morceaux de tofu, votre sauce Yakisoba et mélangez!

Il ne vous reste plus qu’à assaisonner selon votre goût, de dresser et de dévorer cette petite merveille.

Bon ap’ les amis et à très vite pour une nouvelle recette ! Saluuuut !



