Les forêts suisses souffrent et sont de plus en plus fragiles. À cause des épisodes de sécheresse de ces dernières années, les arbres sont vulnérables et subissent les attaques des insectes, notamment des bostryches. Les épisodes venteux début 2023 ont eu raison de nombreux arbres, qui sont tombés. En première ligne, les entreprises forestières sont submergées de travail. (20min/Robin Baudraz)