Deux acteurs de la FifPro, le syndicat mondial des joueurs et des joueuses de football, ont publié sur Twitter des vidéos dans lesquelles on voit l’équipe féminine U20 de la République démocratique du Congo s’entraîner et loger dans des conditions très précaires, alors qu’elle se préparent pour le Mondial de 2022.

(Video: Jonas Baer-Hoffmann/fch)