Pétanque, volley, football, karaoké, concerts… et même de la haute voltige avec un Super Puma de l’armée, sans oublier les rallyes pédestre et motorisé. Il y en a pour tous les goûts à Palézieux, dans la commune d’Oron, où se tient depuis mercredi le Rallye 2021 de la FVJC. On a tendu le micro aux participants.

(Video: Mediaprofil/Xavier Fernandez/chs)