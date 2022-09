Quelques minutes avant le décollage: Les dernières images glaçantes d’Emiliano Sala avant son crash d’avion

Plus de trois ans après la disparition d’Emiliano Sala lors d’un accident d’avion alors qu’il se rendait à Cardiff où il venait d’être transféré en provenance de Nantes, des images glaçantes de caméra de surveillance montrant l’attaquant argentin et le pilote de l’avion juste avant le décollage ont été dévoilée par la BBC Wales, ainsi que des documents audio où l’on entend le pilote David Ibbotson et Sala au téléphone.

(Video: BBC / fch)