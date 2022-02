Parité hommes/femmes – «Les femmes ont la priorité dans les files d’attente»

Depuis 2016 et une décision de l’UNESCO, la Journée internationale des femmes et des filles de science, est célébrée chaque année le 11 février. Son but est de promouvoir l’accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. L’occasion aussi de rappeler que la parité hommes/femmes est encore loin d’être atteinte, notamment dans l’informatique. Pour changer la donne, l’École 42 Lausanne permet notamment aux étudiantes de couper les files d’attente. Explications.

(Video: 20min/Robin Baudraz)