Les Suisses se jettent sur les panneaux solaires: «Les gens paniquent face à la hausse des prix de l’électricité»

La possible crise énergétique porte le marché du solaire en Suisse. Depuis quelques mois, les entreprises du secteur constatent une très forte demande pour l’installation de systèmes photovoltaïques. Conséquence: fabricants et installateurs n’arrivent plus à suivre et les délais de mise en service sont passés de quelques semaines à plusieurs mois. Malgré la forte pression pour les panneaux solaires, la qualité des matériaux reste bonne, selon les acteurs du domaine. Reportage avec deux entreprises romandes.

(Video: 20min/Robin Baudraz)