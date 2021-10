Les anciennes hôtesses de la compagnie aérienne qui a cessé ses activités la semaine passée ont fait une flash mob à Rome, mercredi matin. Plus de trente d’entre-elles étaient présentes devant le Capitole. Elles protestaient contre les licenciements et les nouveaux contrats proposés par Ita Airways, l’entreprise qui a racheté Alitalia et qui prévoit de nombreuses coupes dans le personnel.