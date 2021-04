Pays-Bas - Les manoeuvres d’un gigantesque yacht dans les canaux hollandais

Le yacht «Viva», d’une longueur de 94 mètres, a dû se faufiler dans les canaux de villages hollandais avant d’arriver en Mer du Nord. L’embarcation a été fabriquée par la société Feadship et escortée par deux remorqueurs. Le voyage a duré trois jours pour se rendre du chantier naval sur l’île de Kaag à la mer du Nord, en passant par les villes de Gouda et Rotterdam ainsi que par des canaux très serrés. Le photographe Tom van Oossanen a immortalisé ces moments et les a publiés sur les réseaux sociaux.

(Video: atk/twitter )