Samedi, entre 9h et 17h, la Police cantonale vaudoise, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et le Service intercantonal d’entretien du Réseau autoroutier (SIERA) ont ouvert les portes du centre de la sécurité de la Blécherette au public. L’occasion de faire découvrir aux jeunes et moins jeunes, les métiers en lien direct avec la sécurité, au travers de 50 stands.

