Un concert de la Britannique This is the Kit sur l’eau, avec une centaine de spectateurs répartis sur quatorze radeaux de huit places. C’est la création insolite et inédite «Salons Flottants» qu’a proposée le 17 juillet 2021 le Palp Festival sur le lac du Louché à Lens (VS).

(Video: F.Eckert/Mediaprofil)