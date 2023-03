«C’était choquant de le voir!»: Les pros du LS entraînent les juniors du canton

Afin d’être plus proche de son jeune public, le Lausanne-Sport a lancé la campagne «Un club -Un joueur». Chaque joueur de la première équipe lausannoise est devenu le parrain d’un jeune club du canton. Le milieu de terrain Olivier Custodio et le gardien Thomas Castella ont participé, pour la deuxième fois de la saison, aux entraînements du FC Lutry et du FC La Sarraz-Eclépens.

(Video: Marvin Ancian / Robin Baudraz)