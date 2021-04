Les rhinocéros du Zoo Whipsnade dans le Bedfordshire ont célébré la réouverture des zoos en Angleterre.

Ce clip, partagé par le zoo, montre le groupe de rhinocéros en train de prendre leur petit-déjeuner et de s’écraser contre un panneau "We Are Open" fabriqué à partir de boîtes en carton.



Les gardiens ont déclaré que le panneau a été créé pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs de retour au zoo, qui a rouvert ses portes après plus de trois mois de fermeture en raison de restrictions liées au coronavirus.