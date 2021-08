A Lausanne, Delémont, Bulle et Versoix, plusieurs athlètes qui courront jeudi à Athletissima ont conseillé et entraîné leurs jeunes supporters. Reportage au Stade de Coubertin, avec notamment les pratiques données par Ajla Del Ponte et Melissa Gutschmidt, qui étaient de l’autre côté du miroir il y a encore quelques années.