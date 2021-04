Depuis que l’Espagne n’est plus un pays à risque pour la Suisse, les réservations pour des vacances dans la péninsule Ibérique ont explosé. Majorque et l’Andalousie, en particulier, sont des destinations de vacances très prisées. Certains voyageurs suisses se montrent surpris par l’absence de mesures fortes contre le coronavirus et s'étonnent aussi des foules présentes dans les rues.