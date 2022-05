Combat de reines en Valais: «Les vaches ne sont pas forcées de lutter»

La Finale Nationale de la Race d’Hérens 2022 s’est déroulée les 7 et 8 mai à Sion. Plus de 15 000 personnes ont fait le déplacement pour assister au couronnement de la reine des reines. L’organisation de défense des animaux PETA a récemment évoqué l’interdiction de ce genre d’événements pour cause de maltraitance animale. Cette déclaration n’a pas empêché les 300 génisses de s’affronter durant les deux jours du weekend. La grande gagnante de cette année arborait le numéro 26 et se prénomme Shita.

(Video: Marvin Ancian)