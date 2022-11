Les ongleries partout dans le pays proposent des services à des prix dérisoires. Le revers de la médaille? Des travailleurs et travailleuses sont exploités par les gérants. Il s’agirait d’un véritable système selon plusieurs experts de la question et non de simples cas isolés.

(Video: S. Ritter / H. Müller / N. Knüsel / D. Brander )