Aschraf Sabir, 16 ans, a tenté de se rendre à Ceuta à trois reprises fin mai. Une semaine après, il témoigne et raconte le périlleux voyage du Maroc à l’enclave espagnole à l’aide de bouteilles en PET, et comment il a été retrouvé au large en pleurs et épuisé. Il est désormais de retour auprès de sa famille adoptive à Casablanca. Son histoire se termine bien, mais il s'agit d'une exception.

(Video: El País/iae)