Pour la deuxième fois, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) effectue des analyses de l’eau et des sédiments dans la Grande Cariçaie. L’organisme cherche à connaître le niveau de pollution et de métaux lourd contenu dans les fond du lac. En fonction des résultats, un assainissement n’est pas exclu.

(Video: 20min/Vanessa Lam)