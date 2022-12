La Suisse a validé le dernier billet pour les huitièmes de finale du Mondial en battant et éliminant la Serbie (3-2) comme en 2018, au terme d’une rencontre spectaculaire et tendue, vendredi à Doha. Le troisième but de la Nati est un bijou. Embolo s’impose, donne en retrait à Shaqiri qui trouve Vargas, ce dernier talonne dans les airs pour trouver Freuler qui conclut du gauche.

(Video: RTS 2)