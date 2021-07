Italie - L’orage de grêle vécu depuis l’intérieur d’une voiture

Pare-brises qui partent en morceaux, carrosseries détruites, et énormément de peur. Ce qu’ont vécu les automobilistes lundi, sur l’autoroute italienne A1 entre Parme et Plaisance a fait le tour du web et est digne d’un film d’horreur. Une vidéo montre ce qu’a vécu un conducteur pendant l’orage, depuis l’intérieur de son véhicule. On peut y voir le pare-brise commencer à se briser sous les chocs des grêlons. Des centaines de véhicules ont été endommagés lors de la tempête. Aucun blessé n’est à déplorer.