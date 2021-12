Si la décharge numéro 5 située près de Kiev fait le bonheur des chiens errants et des oiseaux affamés, ses monticules d’ordures qui dégagent une odeur nauséabonde sont un cauchemar pour les Ukrainiens qui vivent non loin. Trente ans après son indépendance, l’Ukraine peine encore à se doter d’un système de traitement de déchets, une situation qui pose des problèmes de salubrité et environnementaux dans ce pays pauvre d’Europe orientale.