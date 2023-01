Sexualités: L’Université de Genève a reçu une collection X unique en Europe

L’Université de Genève a reçu un don plutôt inhabituel en juin 2021: 600 cartons contenant plus de 50’000 ouvrages et de périodiques consacrés aux sexualités. Ces imprimés de toute sorte ont été rassemblés durant des décennies par l’éditeur et galeriste vaudoise Michel Froidevaux, décédé en 2020. Après un important travail de tri, une partie de cette collection unique en Europe est exposée jusqu’au 9 février au Centre Maurice Chalumeau de l’UNIGE.

