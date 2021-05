Nature - Magnifiques images des nuages

Des images satellites prises le 8 mai ont montré d’étonnantes formations nuageuses appelées "tourbillons de von Karman" au-dessus de l’île de Guadalupe, à 150 miles à l’ouest de la péninsule de Basse-Californie, au Mexique.



Ces formations "se produisent lorsque le vent dominant est dévié par des éléments terrestres élevés tels que des îles, des sommets de montagnes ou des volcans... ce qui entraîne une rotation en spirale de l’air et des nuages qui en découlent", selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.



Le phénomène a été nommé d’après Theodore von Karman, cofondateur du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et l’un des premiers scientifiques à décrire cette formation.