La réserve naturelle d’Al-Heswa, au sud du Yémen, est à nouveau recouverte de déchets. Autrefois une décharge, elle avait été réhabilitée en zone protégée en 2006. Elle abritait plus de 100 espèces d’oiseaux migrateurs et était également un lieu de loisirs pour les résidents et les touristes.

