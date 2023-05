Scène insolite lors de la rencontre entre la Suisse et la Slovaquie, jeudi soir à Riga. Un gant délaissé sur la glace a capté une passe slovaque, provoquant une interruption du jeux. La Nati s’est finalement imposée 4-2 et reste invaincue lors de ces Mondiaux en Finlande et en Estonie.

(Video: RTS2)