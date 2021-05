Etats-Unis - Maman ours se démène pour donner à manger à ses petits

Trois ours malicieux ont été surpris en train de bousculer un nichoir sur une corde à linge pour attraper de la nourriture à Chicopee, dans le Massachusetts. Les images montrent l’un des plantigrades debout sur ses pattes arrières alors qu’un autre abaisse une mangeoire à oiseaux. La police a fait savoir qu’il y avait eu de nombreuses observations d’une maman ours et ses petits dans une zone située près du parc d’Etat de Chicopee. Les autorités ont rappelé aux résidents que toutes les sources de nourriture, y compris les graines pour les volatiles doivent être retirées afin de réduire le désir des ours d’entrer dans une propriété privée.



(Video: atk/Storyful)