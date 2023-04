Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, s’est notamment dit «choqué et consterné» par les «violences et coups» et la Maison Blanche s’est elle dite «extrêmement préoccupée». Ces réactions viennent après des affrontements perpétrés par la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem.



(Video: AFP/Twitter/lch)