Loris en finale de The Voice: «Même s’il est déçu, je pense qu’il est content de lui»

Loris en finale de The Voice :

Ils sont plusieurs centaines à s’être rassemblés devant un écran géant ce samedi 21 mai 2022 à Neuchâtel. Fans et amis ont suivi en direct et avec ferveur la finale de The Voice, à laquelle participait Loris. Ce Neuchâtelois de 18 ans est le premier Suisse a atteindre la finale d’un télé-crochet sur une chaîne de TV française. Malgré les encouragements, le jeune homme a été éliminé aux portes de la super-finale, remportée par Nour.

(Video: 20min/Robin Baudraz)