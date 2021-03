Des policiers hurlant de douleur, des élus terrifiés, des assaillants menaçants: des extraits de caméra de surveillance ont été diffusées mercredi lors du procès de Donald Trump au Sénat pour «incitation à l’insurrection» lors de l’assaut sur le Capitole américain le 6 janvier 2021. On y voit notamment les évacuations in extremis des Républicains Mike Pence et Mitt Romney.

(Video: AFP/cga)