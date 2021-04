S’exprimant depuis sa maison de campagne de Highgrove House, dans le Gloucestershire, le prince Charles, héritier de la couronne britannique, a déclaré que son père était une «figure très aimée et appréciée». Il a également reconnu que son père lui «manquera énormément» et salue son «service remarquable et dévoué» à son pays.

(Video: AFP/cga)