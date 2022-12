Tous les matins, 20 minutes vous présente les enjeux de la journée du Mondial 2022 de football, avec ses envoyés spéciaux sur place et pronostique le vainqueur du match phare grâce à Loukoum. Ce dimanche, c’est l’ultime combat entre la France et l’Argentine, entre Kylian Mbappé et Lionel Messi.