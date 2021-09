Internet - Mr. Bilk, le rat qui joue de l’harmonica cartonne sur le Net

Les rats sont réputés pour leur intelligence et Mr.Bilk semble être au-dessus de la moyenne. Ses propriétaires ont récemment partagé sur TikTok une vidéo de lui jouant un air avec un harmonica. «Mon petit ami a reçu le plus petit harmonica du monde d’un ami proche pour son anniversaire», a révélé l’un de ses parents. La vidéo originale compte près de quatre millions de vues et de nombreux internautes. Le rongeur a aussi son morceau sur Spotify.