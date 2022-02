Fête traditionnelle chinoise – 5 bonnes raison de fêter le Nouvel An chinois à New York

Hier, les habitants de New York ont participé au défilé annuel du Nouvel An lunaire dans le quartier de Chinatown. Il s’agit de la fête la plus importante et la plus populaire du calendrier chinois. Cette fête est célébrée dans le monde entier. Mais si vous avez la chance d’être à New York à cette période, c’est un événement à ne pas manquer car la grosse pomme est réputée pour offrir un spectacle de qualité.Voici 5 raisons de se rendre à New York pour prendre part aux festivité.

(Video: AFP / BAO)