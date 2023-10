La France ne parle que de cet insecte qui se nourrit du sang des humains et se tape l’incruste dans les appartements. La Suisse n’est pas en reste, touchée par ces nuisibles depuis des années. Un sujet qui est à prendre au sérieux puisque personne n’est à l’abri d’une infestation. On vous explique comment éviter d’en ramener chez vous et comment réagir s’il est déjà trop tard. (video:yam)