Saviez-vous que le Chemin de Compostelle passait par la Suisse? Pour cet épisode des balades, Pauline et Sophie ont décidé d’emprunter le tronçon se situant plus particulièrement entre les cathédrales de Lausanne et Genève. Si le périple d’environ 60 kilomètres se fait normalement en trois jours, elles ont décidé de le faire en un, en partant chacune des deux villes, pour se rejoindre à Rolle.