Tout ce qu’on oublie dans les transports publics se retrouve à Berne, à la centrale des objets trouvés. En 2022 plus de 100’000 objets ont migré vers ce dépôt des CFF qui en restitue 60%. Parmi les stars on retrouve bien sûr des téléphones et des portefeuilles.

(Video: 20min/Vanessa Lam)