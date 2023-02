Philippe Lacheau et Julien Arruti :

La bande à Fifi, composée de Philippe Lacheau, de Julien Arruti, d’Élodie Fontan et de Tarek Boudali, reprend du service pour «Alibi.com 2», six ans après le premier film. Julien Arruti et Philippe Lacheau nous parlent des personnes de leur famille qui peuvent leur faire honte, comme dans le long métrage.

(Video: Marvin Ancian/Julienne Farine)