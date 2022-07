Course de bateaux pneumatiques sur le Léman: «On encourage pas à picoler, mais ça fait un peu partie de l’été»

La Riviera vaudoise a assisté à un rassemblement géant de bateaux gonflables ce samedi 16 juillet 2022. À l’occasion de la 11e édition de la Pneumatik Race, plus de 15 équipes se sont affrontées à bord de leurs embarcations, entre le Port de la Tour-de-Peilz et la plage de la Maladaire. Mots d’ordre de la course gratuite et ouverte à tous: apéro, bronzette et bonne humeur.

(Video: 20min/Robin Baudraz)