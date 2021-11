Nicocapone – «On est les premiers francophones sur TikTok»

Ils s’appellent Daniela et Nicola, sont en couple et font rire des millions de personnes sur les réseaux sociaux avec leur compte Nicocapone. Facebook, Instagram ou encore TikTok, tout y passe. Le couple de youtubeurs vaudois était de passage dans un centre commercial de Crissier (VD) ce samedi 13 novembre pour une séance de dédicaces, en compagnie de l’humoriste français Kev Adams. Le duo est aujourd’hui suivi par plus de 16 millions de fans sur TikTok. Grâce à la pandémie, Dani et Nico ont encore gagné des followers et viennent de recevoir une proposition pour la télévision française.

(Video: 20min/Robin Baudraz)