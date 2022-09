Elevage intensif en Suisse: «On n’a rien à cacher, mais vous ne filmerez pas»

En amont de la votation sur l’initiative visant à restreindre l’élevage intensif, nous avons voulu, sans prise de rendez-vous préalable, filmer des exploitations agricoles qui seraient touchées en cas d’acceptation du texte. Dans la grande majorité des cas, les portes sont restées closes. Seul un éleveur de poules pondeuses plein air nous a ouvert ses portes. Il nous explique ses craintes face à l’initiative, tandis que du côté des initiants, on ne s’étonne pas que notre quête soit restée majoritairement infructueuse et on met en cause une législation trop permissive pour le moment.



(Video: Sébastien Anex/20 Minutes)