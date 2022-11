Pic de cambriolages: «On ne peut plus se permettre de laisser sa porte ouverte»

Les vols par effraction et leurs conséquences sont particulièrement courants en fin d’année. La faute notamment à la nuit, qui tombe plus vite. Même si le nombre de cambriolages est en baisse constante depuis une décennie en Suisse, la police cantonale vaudoise redouble d’efforts. Des agents effectuent des analyses sécuritaires gratuites de maisons chez des particuliers et des postes mobiles sillonnent chaque jour le canton. Objectif avoué: occuper le terrain.

(Video: 20min/Robin Baudraz)