Tablettes et smartphones: «On se bat pour que le délit d’obsolescence programmée soit reconnu en Suisse»

Tablettes et smartphones :

L’association noOPS se bat contre l’obsolescence programmée en Suisse. Durant le festival Alternatiba, l’association a organisé des ateliers de revalorisation de smartphones. Les participants ont pu découvrir l’intérieur des tablettes et des téléphones intelligents, les contraintes qui empêchent leurs réparations et comment les matières secondaires peuvent être valorisées et réinjectées dans l’économie circulaire.

(Video: 20min/Francisco Costa)