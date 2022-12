Des touristes ne reviendront pas: «Où est votre neige? La pluie, j’en ai chez moi en Australie»

En ce début de saison 22-23, pas de conditions de rêve dans les Alpes en-dessous de 2000m. Face à la pluie et au chaud, certains touristes délaisseront les Préalpes pour leurs prochaines vacances de ski autour des fêtes de fin d’année. Conscient du début d’hiver toujours plus tardif, Suisse Tourisme ne s’inquiète pas pour autant et continuera à promouvoir le ski à Noël.

(Video: Sébastien Anex/20 Minutes)