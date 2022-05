Après deux ans d’absence, le Grand Prix TCS était de retour à Cossonay du 7 au 8 mai. Pour l’occasion, plus de 100 véhicules de tous âges se sont retrouvés sur les pistes du centre de mobilité vaudois. Au programme, voitures de sport, de tourisme ou de course ont paradé sur un parcours d’environ 1 km. Ouvert au public et entièrement gratuit, l’événement a ravi les fans de belles mécaniques.

(Video: Marvin Ancian)