Passé controversé de Mike Horn: entre détestation et indulgence

La RTS a mis en lumière, en ce mois de janvier 2023, le lourd passé militaire de l’aventurier qui a défendu «volontairement» dans une unité sanguinaire le régime de l’apartheid en Afrique du Sud. Au Pays-d’Enhaut (VD), fief d’adoption de Mike Horn, on semble majoritairement le soutenir. Mais des voix s’élèvent contre ses actes et propos. Parmi les sponsors sollicités, aucun n’a souhaité prendre position sur la cohérence entre les agissements de son baroudeur et les valeurs de l’entreprise.

(Video: Sébastien Anex/20 Minutes)