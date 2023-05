Un cliché publié en avril 2023 sur le site web communautaire américain Reddit a animé les passions. À première vue, il a tout l’air d’un montage photo, ou d’avoir été généré par l’intelligence artificielle. Et pourtant, l’image n’est pas retouchée et a été capturée par le photographe Kenichi Ohno. On vous explique tout.

(Video: Reddit/chs)